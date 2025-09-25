「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックスに「１番・投手兼指名打者」で出場。今季最後の登板で復帰後最長の６回を投げて５安打８奪三振無失点の快投をみせたが、救援陣がリードを守り切れず、逆転サヨナラ負けを喫した。打者では３打数無安打１四球。チームの地区優勝マジックは３のままで変わらず、２位・パドレ