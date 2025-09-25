アメリカ・テキサス州の移民収容施設で3人が銃撃されて死傷し、捜査当局はICE（移民税関捜査局）を狙った事件とみて捜査しています。テキサス州ダラスで24日早朝、ICEの収容施設に向かって、隣接する建物から容疑者が銃を発砲しました。この銃撃で当時施設内にいた1人が死亡し、2人が負傷しました。現地当局は「職員にけがはなかった」と発表し、被害者は収容者とみられています。容疑者は銃で自らを撃って死亡し、そばには「反ICE