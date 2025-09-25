25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万5380円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては250.31円安。出来高は5636枚となっている。 TOPIX先物期近は3154ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.45ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物