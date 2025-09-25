きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは戻り売りが優勢となり、一時１．３４ドル台前半まで下落する場面も見られた。本日の下げで１００日線を下回っており、水準を維持できるが注目される。目先は直近安値１．３３３５ドル付近が下値メドとして意識される。一方、ポイド円は一時２００円台を回復していたものの、１９９円台に伸び悩む動き。ドル円の動きに追随しているようだ。 前日に９月の英ＰＭＩ速報値が発