NY株式24日（NY時間12:15）（日本時間01:15） ダウ平均46125.46（-167.32-0.36%） ナスダック22418.54（-154.93-0.69%） CME日経平均先物45430（大証終比：+10+0.02%） 欧州株式24日GMT16:15 英FT100 9250.43（+27.11+0.29%） 独DAX 23666.81（+55.48+0.23%） 仏CAC40 7827.45（-44.57-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.596（+0.010） 10年債 4.139（+0.033） 30年債 4.7