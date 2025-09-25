◇ナ・リーグドジャース4―5ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）また白星が消えた。ドジャース・大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で出場。6回5安打無失点の好投も、課題の救援陣が4点リードを守れず、サヨナラ負けを喫し2戦連続で2勝目を逃した。地区優勝マジックは3のままで、勝った2位パドレスとのゲーム差は1・5に接近。本塁打王争いでもフィ