ボートレース若松の「西日本スポーツ杯」は２４日、準優勝戦が行われた。堀本和也（３６＝徳島）は準優９Ｒに３号艇で登場。３コースから「これ以上は無理」というコンマ０６の強烈な踏み込みで１Ｍはまくり差しハンドル。やや流れ気味のイン上村純一の内をスムーズに差し抜けた。「前半は固定の４号艇だったのでチルト１度にしたけど、マイナスのような乗り心地。エンジンにパワーがある」と機には力強い手応えを感じている。