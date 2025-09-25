牛乳石鹸の新作入浴料「贅沢泡とろ プレミアムシリーズ」が登場です♡泡立ち・香り・保湿にこだわったプレミアム仕様で、1日頑張った自分へのご褒美タイムにぴったりです。1包40g・税込264円の手軽さで、リッチモイスト成分と天然精油が溶け込んだ、とろける泡の贅沢バスタイムを体験できます♪ぜひこの機会にチェックしてみて。 約1.4倍※のふんわり泡で包み込む 贅沢泡とろ プレミアムシリーズは、従来品