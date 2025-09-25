社民党は24日、ラサール石井参院議員を副党首とする人事を発表した。石井氏は、7月の参院選の比例代表に社民党から立候補し、初当選を果たした。石井氏の副党首就任は、全国幹事長会議で確認された。会議の後、福島党首は記者会見で、起用の理由について「一騎当千で百万馬力」と述べた。石井氏は「副党首を拝命した。その名に恥じぬように社民党のために頑張っていきたい」と意気込みを語った。