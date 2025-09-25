麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告が24日夜、身柄を勾留されていた警視庁の東京湾岸署から保釈されました。記者「黒いスーツに、黒いネクタイ姿で、今、俳優の清水被告が警察署から出てきました」午後7時15分ごろ、警視庁東京湾岸署から出てきた清水尋也被告。都内の自宅で乾燥大麻を所持した疑いで逮捕、22日に起訴され、24日に保釈されました。俳優 清水尋也被告「この度は申し訳ございませんでした」謝罪