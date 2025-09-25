鹿児島県内では、大隅地方を中心に大雨となっていて、25日にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。 気象台によりますと、鹿児島県内は暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。 24日の降り始めからの総雨量は、肝付町で303ミリと平年9月1か月分の8割に達しているほか、鹿屋市で293ミリ、錦江町で259ミリなどとなっています。 現在、土砂災害警戒情報が鹿屋市、錦江町、大崎町、東串良町、肝付町に出て