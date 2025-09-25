NY株式24日（NY時間11:38）（日本時間00:38） ダウ平均46236.04（-56.74-0.12%） ナスダック22534.39（-39.08-0.17%） CME日経平均先物45585（大証終比：+165+0.36%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも小幅安で推移している。序盤は上昇して始まったものの、すぐに下げに転じた。ただ、下押す動きまではなく、最高値圏からの調整といった雰囲気ではある。 エヌビディア＜NVDA＞と