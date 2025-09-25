キーホルダーをジャラ付けするのがトレンドの今。可愛いものをプチプラでゲットできればラッキーかも。そこで今回は、シンプルなバッグやポーチに付けるだけで、たちまち気分が上がりそうなキーホルダーを【ダイソー】からピックアップします。キュートなお花やレトロなクリームソーダのデザインが可愛い、大人女性も取り入れやすいキーホルダーが登場。