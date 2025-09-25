2025年上半期に税関で押収された不正薬物が初めて2トンを超えました。財務省によりますと、2025年上半期に全国の税関で押収された大麻や覚醒剤などの不正薬物は、前の年の同じ時期に比べて33％多い2073kgにのぼりました。上半期に押収量が2トンを超えるのは初めてです。このうち大麻は1332kgで、前の年の8倍以上となり大幅に増加しました。6月にはベトナムからの海上コンテナに隠された乾燥大麻1トンが摘発されています。