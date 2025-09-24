アトレティコ・マドリードは24日、同日に控えたラ・リーガ第6節のラージョ・バジェカーノ戦に臨むメンバーリストを発表。同リストには、筋肉のケガと急性虫垂炎の手術を受けたことで離脱が続いていたスペイン代表MFアレックス・バエナの名前もあり、同試合が復帰戦となることが決まった。今夏に大型補強を敢行したアトレティコ・マドリードは、ラ・リーガの“2強”を切り崩す存在として期待が寄せられていたものの、エスパニョ