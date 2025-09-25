国連安全保障理事会は23日、ウクライナ情勢をめぐる首脳級会合を開き、ウクライナのゼレンスキー大統領が和平に向けて団結を呼びかけました。国連総会と並行して開かれたこの会合で、ゼレンスキー大統領はロシアについて「アメリカを恐れている」と述べ、停戦後のウクライナの「安全の保証」にアメリカが関与することの重要性を強調しました。さらに、防空システムを強化して空からの攻撃を封じれば「ロシアは地上でも戦争を継続で