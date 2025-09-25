猫耳モチーフの「NEKO」で話題を集めたBIÉDE（ビエダ）から、待望の新作トートバッグ「INU」が誕生しました。柔らかなソフトグレインレザーを採用し、犬の垂れた耳をモチーフにした独創的なデザインが魅力♡14インチMacBook Proが収納できる実用性も兼ね備えています。ブラックカラーで展開され、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。発売は10月4日（土）、南青山と公式オンラインス