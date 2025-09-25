気象台は、午前0時42分に、洪水警報を枕崎市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を枕崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・枕崎市に発表 25日00:42時点大隅地方では、25日明け方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、25日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿屋市□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨