【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは24日、トランプ大統領が23日のニューヨークでのイスラム諸国首脳らとの会合で、イスラエルにヨルダン川西岸の併合をさせない意向を伝達したと報じた。関係者の話としている。イスラエルが英国やカナダなどがパレスチナを正式に国家承認したと発表したことに反発し、西岸の併合に踏み切るのではないかとの懸念が出ていた。