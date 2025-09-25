太陽や風など自然の力を生かしながら、CO2の削減にも取り組むエコな塩づくりに迫りました。オーストラリア西部に位置する世界自然遺産「シャークベイ」。この広大な海と自然の力を活用した塩づくり、実は日本の企業が手掛けています。24日、茨城県の神栖市にある「シャークベイソルト」の加工拠点が報道陣に初めて公開されました。この塩の事業を50年以上手がけてきたのが、大手総合商社の三井物産です。三井物産塩事業室長・岡