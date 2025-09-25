値段が手ごろで、調理しても柔らかく、子どもも食べやすい「ひき肉」。その「ひき肉」で、なんと「焼き肉」ができちゃうんです！それも、ひき肉が入っている「トレー」の中で混ぜるだけ、フライパンにパカッ出して焼くだけで完成〜。洗いものが少なく、とっても簡単、楽チン♪食べると味はしっかり、柔らかく食べやすい「ザ・焼き肉」。この「ひき肉焼き肉」、ぜひ試してみてください！『ひき肉焼き肉』のレシピ材料（２人分）合