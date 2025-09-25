交通違反が相次ぐペダル付き電動バイク「モペット」の取り締まりが、東京・豊島区で行われました。「モペット」は原付バイクと同じ分類で、免許やナンバープレートが必要です。都内では2025年1月から8月までに、ヘルメットの未着用など違反の取り締まり件数が657件にのぼっていて、警視庁は「二輪車として必要な交通ルールを守ってほしい」と呼びかけています。