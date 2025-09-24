好きでもない男性からアプローチされたとき、つい「どう返せばいいの？」と悩んでしまうはず。冷たく断れば角が立つし、曖昧にすれば逆にこじれる…。でも、対応次第で“むしろ好感度が上げる”こともできるんです。そこで今回は、そんな対応テクを紹介します。「友達として大切にしたい」と肯定から入る「恋愛感情はないけど、人としては尊敬している」というメッセージを伝えましょう。いきなり否定ではなく、まずは肯定すること