不倫している男性は相手の女性に既婚者であることを隠そうとするものですが、どうしても客観的に見て怪しい行動をしているもの。そこで今回は、既婚男性が不倫相手にする「不可解な行動」を紹介します。スマホの通知を一切無視する一緒にいる時にスマホの通知を一切無視し続ける男性は既婚者の可能性が高いです。「どうせ仕事関係の連絡だから」と言うことが多いでしょうが、実際は妻からの連絡だったと言うことはよくあること。ス