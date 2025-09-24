「夕方になると足がパンパン」「冷えで眠れない」といった悩みを抱える女性は少なくないはず。その原因は“第２の心臓”とも呼ばれるふくらはぎにあるかもしれません。血流を心臓へ押し戻すポンプ機能が弱まると、むくみや冷えが慢性化し、代謝まで低下してしまうのです。そこでおすすめなのが【ふくらはぎ】の簡単ストレッチ。足のラインを整えながら全身の巡りをサポートし、冷え・むくみ・代謝ダウンをまとめてケアできます。&#