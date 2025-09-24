「彼の方が収入もキャリアも上だから不安」「私なんて釣り合わないのかも…」と格差恋愛に悩む女性は少なくありません。でも実際には、年収や立場の違いは必ずしも壁にならないんです。むしろ考え方次第で、関係を深めるチャンスになることも。そこで今回は、格差恋愛を成功させる３つのポイントを紹介します。相手を“人として”尊敬する収入や肩書きに引け目を感じると、無意識に卑屈になったり、逆に張り合ったりしてしまいがち