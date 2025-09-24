李在明（イ・ジェミョン）大統領が23日の国連総会での演説で、「中断・縮小・廃棄」で構成された3段階の非核化ロードマップを改めて強調した。しかし韓国政府は非核化ロードマップの第1段階を示す用語を、凍結、中断、中止などと区分せずに混用する傾向がみられる。北朝鮮がこうした用語の混乱に食い込む恐れがあるとの指摘が出る。李大統領は先月21日に読売新聞とのインタビューで就任後初めて北朝鮮非核化ロードマップを提示する