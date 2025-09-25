中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、石破茂首相が米ニューヨークで開かれた第80回国連総会の一般討論演説で言及した歴史問題への認識に関し、日本が歴史の罪責を深く反省し、歴史の教訓を真剣にくみ取り、平和発展の道を堅持し、実際の行動でアジアの隣国と国際社会の信頼を得ることを望むと強調した。郭氏は次のように述べた。石破首