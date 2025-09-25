神田外語大の興梠一郎教授と安全保障ジャーナリストの吉永ケンジ氏が２４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国でスパイ活動を行ったなどとして拘束される日本人が相次いだことについて議論した。スパイ罪で起訴され、実刑判決を受けたアステラス製薬社員について、中国の裁判所は、日本の情報機関に情報提供したと認定したとされる。吉永氏は「日本政府の情報関係者がスパイ活動をすることはない」との見方を示しつ