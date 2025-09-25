群馬県前橋市の小川晶市長が、インターネットのニュースサイトで部下の既婚男性と公務中にホテルで密会していたと報じられた件について、緊急に会見を開き釈明しました。■市長「男女の関係はなかった」と釈明24日午後7時半ごろ。緊急の会見を開いたのは、群馬県前橋市の小川晶市長（42）。群馬・前橋市小川晶市長（42）「私に関するネット記事につきまして、市民の皆様、職員の皆様、そして巻き込んでしまった職員のそのご家族