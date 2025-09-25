ボートレース芦屋の「福岡ソフトバンクホークス杯」が２５日に開幕する。真庭明志（４１＝長崎）は当地で２０２０年３月から９節連続予選突破中。そのうち２回、優出している。手にした４号機も２優出１Ｖの実績がある。特訓後は「ペラは叩いた。普通だと思う。１人で乗る分にはターンは悪くないけど、もう少し欲しい」と話したように底上げが必要な様子。水面相性は問題ない。機力を上向かせて好スタートを切る。