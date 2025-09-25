創業95年の下着メーカー・タカギが手掛けるプレミアムインナーウェアブランド「AROMATIQUE」は、2025年秋冬コレクション“Addicted Mood”を発表。総レースブラ＆ショーツや袖レースロングスリーブ、ウールボディースーツ＆ワンピースなど、肌と心を満たすラグジュアリーな新作が登場します。フロスティグレーなどモノトーンカラーも