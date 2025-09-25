【Amazon：PlayStation VR2】 セール期間：9月25日～10月5日23時59分 AmazonにてPlayStation VR2が特別価格で販売されている。期間は10月5日23時59分まで。 対象商品には、プレイステーション 5用VRシステム「PlayStation VR2」単品と、「Horizon Call of the Mountain」同梱版がラインナップされている。いずれもAmazon.co.jp限定版となっており、オリジナルトート