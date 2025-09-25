26日にリニューアルオープンする「Apple銀座」が公開されました。2003年にアメリカ以外では世界初の直営店として開店し、2年前、ビルの立て替え工事に伴い一時移転していましたが、場所を戻しての再オープンになります。店内にはオンラインで購入した商品を受け取れるエリアのほか、高さが違うテーブルや椅子があり、多様な利用客を呼び込む狙いです。