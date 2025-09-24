気象台は24日午後11時前、大崎町、東串良町、肝付町に発表していた洪水警報を解除しました。 大雨警報は、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町で継続中です。 鹿児島県内では、25日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意が必要です。 ・ ・ ・