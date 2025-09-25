きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１７ドル台に下落している。本日の２１日線が１．１７３０ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせする格好。しかし、上向きのトレンドはまだ維持されている。 この日は９月調査分のドイツＩｆｏ景況感指数が発表になっていたが、予想外に悪化していた。期待指数も現況指数も低下し、ドイツ経済の回復の芽が弱いことを浮き彫りにしている。Ｉｆｏは「現在