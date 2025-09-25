ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの中村正人が２３日、東京・渋谷ドリカムシアターで行われた「コレデサヨナラ！渋谷ドリカムシアター！」ラストトークショーに林田麻里、広山詞葉、ＭＡＡＫＩＩＩ、堤幸彦監督、井上テテ氏と出席した。映画「Ｐａｇｅ３０」（堤幸彦監督）を宣伝するため、４月１１日からこの日まで１６６日間の期間限定で営業した劇場。エグゼクティブプロデューサーで総支配人の中村は「『Ｐａｇｅ３０』の