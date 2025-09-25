中国広東省にある貿易港＝4月（AP＝共同）国連貿易開発会議（UNCTAD）は24日、トランプ米政権の関税強化や中東地域の緊張激化により、2025年の世界の海上輸送量が前年比0.5％増にとどまり「成長が失速する」との予測を明らかにした。危険回避のため長距離ルートへの切り替えを迫られ輸送費が上昇しており、途上国の負担が増すと警鐘を鳴らした。25年は米国が関税強化や入港手数料の徴収を打ち出し、不安定さが増していると指摘