1980（昭和55）年9月25日、北海道・知床半島東側の羅臼町と、西側の斜里町を結ぶ「知床横断道路（国道334号）」が開通した。急峻な地形の山岳地帯で天候も変わりやすいなど厳しい条件の中、18年の歳月と総工費88億円をかけて完成した。標高738mの知床峠を挟む約23.8キロは、冬期間通行止めとなる。