台湾東部の花蓮県で、台風18号の大雨により発生した洪水の死者は17人に上りました。一時152人だった行方不明者は、安否確認などが進み17人になりました。台風18号は24日夕方、中国南部広東省に上陸。現地では公共交通機関が停止し、学校が休校となるなど、強い風と雨に警戒が続いています。