【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が、9月25日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』に生出演する。 ■藤井風と音楽の繋がりを紐解く この日の放送では、9月5日にニューアルバム『Prema』をリリースした藤井 風を特集。藤井にとって音楽とはどんな存在で、音楽に何を感じているのか。『ROCK KIDS』リスナー（ラジ友）からのメッセージ、そしてFM802のDJ陣からの質問も交えな