25日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5490円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5630.31円に対しては140.31円安。出来高は4023枚となっている。 TOPIX先物期近は3159ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.45ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物