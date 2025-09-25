ウクライナのゼレンスキー大統領が先ほど、国連総会で演説しました。ロシアのプーチン大統領が戦争を拡大することで継続しようとしているとして、「持てる力の全てを結集して侵略者を止めなければならない」と国際社会に呼びかけました。また、「我々は人類史上、最も破壊的な軍拡競争のまっただ中にいる」として、AIの軍事利用に関するルール作りが必要だと訴えました。