DRAGONGATEは24日に特別大会「THE GATE OF MIYANE 2025」後楽園ホール大会を開催。メインイベントでは、タッグマッチで鈴木みのるがシュン・スカイウォーカーを必殺技のゴッチ式パイルドライバーで勝利を収めた。今大会はフリーアナウンサーの宮根誠司（62）が全試合をプロデュースした。メインイベントではYAMATOと鈴木がスペシャルタッグを結成。シュンのパートナーは“X”として事前発表。宮根は“X”の存在について「俺