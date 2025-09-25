DRAGONGATEは24日に特別大会「THE GATE OF MIYANE 2025」後楽園ホール大会を開催。第5試合では全日本プロレスの安齊勇馬が参戦した。帆希とのタッグで、ドリームゲート王者の菊田円、加藤良輝組と激突。試合は菊田が帆希から必殺のローリングラリアットで勝利。試合後には、菊田の宣戦布告によって、安齋が再びDRAGONGATEのリングに上がることを示唆した。今大会はフリーアナウンサーの宮根誠司（62）が全試合をプロデュースし