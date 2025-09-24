新日本プロレス２４日の札幌大会で、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードがＹＯＨ（３７）の挑戦を退けて８度目の防衛に成功した。ＹＯＨの執ような首攻めに、何度も危険な場面を作られた。２０分過ぎ、アナコンダバイスで捕獲されたデスペラードは、ヌメロ・ドスも切り返されるとラリアートからカミゴェまで浴びてしまった。それでも王者の意地でカウント３は許さない。ＤＩＲＥＣＴＤＲＩＶＥ（旋回式ダブ