落語家の林家なな子が２３日、東京・上野の鈴本演芸場で「真打昇進襲名披露興行」を行った。恒例の”口上“では林家彦いち、柳家喬太郎、金原亭馬生に続き、師匠の林家正蔵が新真打ちにエール。「一門の長女です。先日、家に来まして、用事を頼んだら『ハ〜イ』と言ってウチの自転車に勝手に乗って、飛んで行きました。その後ろ姿を見たカミさんが『あの人、ちっとも変わんないね。良い子が来てくれた』って言ってました。辛い