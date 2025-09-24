ウクライナのゼレンスキー大統領がニューヨークで開かれている国連総会で演説し、「安全を保証するのは国際法ではなく、強い同盟と武器だ」と訴えました。ウクライナゼレンスキー大統領「強固な同盟、強い仲間、自らの武器だけが安全の保証を可能にする」ゼレンスキー大統領は24日、国連総会の一般討論演説に臨み、無人機やAI=人工知能を使った兵器が急速に広がっていると指摘。「世界が新たな軍拡競争に直面している」と警告し