アメリカのトランプ大統領は23日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談後、SNSに投稿し、ロシアのウクライナ侵攻を巡り「ウクライナは勝利し、全ての領土を取り戻す」との見解を示しました。トランプ大統領は自身のSNSで、「ウクライナはEU（ヨーロッパ連合）の支援を受けて戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と投稿しました。トランプ氏はこれまで「ウクライナには勝ち目はない」などと訴え、領土割譲