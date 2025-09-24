台湾当局などによりますと、「スーパー台風」に発達した台風18号による大雨の影響で、東部の花蓮で23日に大規模な洪水が発生し、これまでに14人が死亡、46人の行方が分からなくなっています。台風は24日午後に中国南部に上陸し、広東省では189万人以上が避難しているほか、一部の空港も全便が発着停止となっています。